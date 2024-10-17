أخبار اليمن : حماس : العدوان على اليمن عربدة صهيو-أمريكية

حماس : العدوان على اليمن عربدة صهيو-أمريكيةأدانت حركة حماس العدوان الأمريكي الإجرامي على اليمن، والقصف الصهيوني في سوريا؛ وعدّته تأكيداً للشراكة الصهيونية الأمريكية في العدوان على دول المنطقة.

وقالت حماس في بيان لها الخميس: إن العدوان الإجرامي الواسع الذي شنته قاذفات أمريكية على الأراضي اليمنية، والغارات الصهيونية التي استهدفت مدينة اللاذقية السورية، والاستمرار في هذه الانتهاكات ضد شعوب المنطقة يأتي “إمعاناً في العربدة الصهيونية والأمريكية، ومحاولات فاشلة لإعادة فرض معادلات الردع الصهيوني الأمريكي في المنطقة”.

وشددت على أن مواصلة الإدارة الأمريكية سياساتها الإجرامية باستهداف اليمن الشقيق، بهدف حملِه على وقف عملياته المباركة نصرةً لشعبنا الفلسطيني، بعد أن جمَّدت كل أدوات الضغط الدولي لوقف الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة؛ تؤكّد الشراكة الكاملة لواشنطن في حملات الإبادة الوحشية في القطاع، وتؤكّد زيف ادعاءاتها حول الحرص على إنهاء المعاناة الإنسانية فيه.

وعبرت عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في اليمن، داعية كل القوى في أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى بذل الجهود، وتقديم كل سبل الدعم لشعبنا ومقاومته، والتحرّك الفاعل لوقف التغوّل الصهيوني الذي يستهدف شعوب المنطقة كافة.