العالم اليوم - بينهم أطفال.. 19 قتيلا بقصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة مدحت عباس لرويترز، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة تأوي نازحين في جباليا، الأمر الذي نجم عنه مقتل 19 شخصا، بينهم 10 أطفال، وعشرات الجرحى.

وأكد مسعفون لرويترز، اليوم الخميس، أن ضربات إسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين بينهم أطفال في مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قصف "مدرسة أبو حسين الابتدائية"، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشار إلى أن النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.

ولفت إلى أن بعض القتلى والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقية في المدرسة المستهدفة، كما أن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين في ظل الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال لليوم الـ13 على التوالي.

وكان 3 مواطنين على الأقل قد قتلوا وأصيب آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم الخميس، في قصف الاحتلال لخيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 42,438 مواطنا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.