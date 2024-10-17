هدى المفتي: مسلسل "مطعم الحبايب" يقدم وجبة دسمة من المرح

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة هدى المفتي، أن مسلسل "مطعم الحبايب" الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات، يقدم وجبة دسمة من المرح، مشيرة إلى أن المسلسل تجمعت فيه كل عوامل النجاح بداية من فريق العمل إلى أحداثه المثيرة التي تحتوي على مشاهد كوميدية تعتمد على الموقف.

تصريحات هدى المفتي

وقالت هدى المفتي في تصريح صحفي اليوم الخميس إنها انجذبت للمسلسل بمجرد قراءة السيناريو بسبب فكرته الجديدة والمختلفة، لافتة إلى أنها تعتز بشخصية وديدة أبو المجد التي تجسدها في المسلسل كثيرا، باعتبارها من العلامات المهمة في مسيرتها الفنية، وتجربة تمثل خطوة مهمة لأنها من الأدوار المؤثرة التي تتمنى أن تبقى لدى الجمهور.

ولفتت إلى أن المسلسل عمل درامي كوميدي يدور في كواليس المطابخ المصرية، ويستعرض المنافسة الشديدة بين المطاعم وحياة العاملين فيها، مؤكدة أن المسلسل يمزج بين الكوميديا والدراما ويقدم وجبة دسمة من المرح والإثارة، مشيرة إلى أنها راضية جدا عن العمل وما حققته الحلقات الست التي تم عرضها حتى الآن من ردود فعل رائعة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الشارع، متوقعة أن تصل فكرة المسلسل للجمهور بسبب قصته الرائعة والممتعة للغاية.

وروجت هدى المفتي للمسلسل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ببث مقاطع فيديو ومشاهد من حلقاته، وكتبت:"استنوا وديدة أبو المجد وهي بتعمل ملوخية".

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل، المكون من 12 حلقة، عبر مغامرة كوميدية بطلها أحمد مالك أو "صبحي"، الذي يسكن حيا شعبيا، ويعمل على عربة لـ "بيع الكبدة"، في حين يتطلع لافتتاح مطعم، بعدما حقق شهرة بين رواد العربة، لكن يتعرض لأزمات تتسبب في وقف نشاطه.

وخلال حفل خطوبة ابنته وديدة، الشهيرة بـ "ديدي" الذي يقام في أجواء شعبية، يُعجب الشيف الشهير أبو المجد “بيومي فؤاد” الذي تم طرده من العمل في قناة فضائية، بمذاق الطعام على عربة صبحي، ويضمه لفريق عمل "مطعم الحبايب"، الذي يحقق أبو المجد من خلاله حلمه القديم بإعادة افتتاح مطعم أجداده.

كما يضم أبو المجد ابنته لتبدأ من داخل المطبخ في تعلُّم أصول الطبخ على أيدي الفنانة انتصار، في حين يؤدي حمزة العيلي شخصية "الشيف حسن"، الذي تربطه علاقة وثيقة بالشيف أبو المجد.

وتحمل كل حلقة من المسلسل اسم طعام يعبر عن أحداثها، مثل "استاكوزا" و"كبدة إسكندراني"، و"طاجن رز معمر بالبهاريز"، و"حمام محشي"، و"ملوخية وطاجن رز معمر"، و"سميط ودُقة".

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد مالك، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وإسلام إبراهيم، وحمزة العيلي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم إنعام سالوسة، وعبير صبري، والعمل من تأليف ورشة سرد، تُشرف عليها الكاتبة مريم نعوم عن فكرة مصطفى سليمان، وسيناريو سارة لطفي وبولا ثابت، وإخراج عصام عبد الحميد.