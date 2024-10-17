حسن الرّدّاد: شعب لبنان الأقرب إلى قلبي وسنعود لتصوير "طه الغريب"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجّه الفنان حسن الرّدّاد رسالة مؤثّرة لشعب لبنان بعد العدوان الأخير الذي تعرّض له في تصريحات صحفية، على هامش تكريمه في مهرجان "ملتقى نجم العرب".



وأكّد "الرّدّاد" أنّه يحمل الكثير من الودّ لشعب لبنان قائلًا: "شعب لبنان أنا أحبّكم جدًّا ومن أقرب الشّعوب على قلبي". "شعب بلده تدمّر وتمّ بناءه مئة مرّة وهو شعب متفائل ومحبّ للحياة وتعلّمت منه الإصرار وربنا يزيح "الغمّة دي على خير" و"يعودوا أفضل من الأوّل".



وكشف الرّدّاد تفاصيل فيلمه القادم في السّينما وهو مأخوذ عن رواية "طه الغريب" للكاتب محمّد صادق ومن إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السّبكي والذي سيبدأ تصويره قريبا بعد توقف المشروع.



وأكّد الرّدّاد أيضًا على تواجده في الموسم الرّمضانيّ لعام ٢٠٢٥ بمسلسل كوميديّ يجمعه بزوجته الممثّلة إيمي سمير غانم.



آخر أعمال حسن الرداد

يذكر أنّ آخر أعمال حسن الرّدّاد الدّراميّة هو مسلسل "محارب" الذي خاض به السّباق الرّمضانيّ السّابق. وهو من بطولته ويشارك فيه أيضًا عدد من الممثّلين أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصريّ، ناهد السّباعي، نرمين الفقيّ، منّة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود وهو من تأليف محمّد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السّبكي.