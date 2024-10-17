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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تستهدف الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع 32 جهة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تستهدف تنفيذ عمليات ربط إلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات الأساسية المسموح بها قانونيًا مع 32 جهة حكومية أخرى.
وأضافت عبد العال، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مصلحة الضرائب بالعاصمة الإدارية، أن المصلحة تمكنت من إتمام 11 عملية ربط مع جهات حكومية حتى الآن، منها مصلحة الجمارك والسجل التجاري والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وأشارت إلى أن المصلحة مستعدة لتنفيذ عمليات الربط مع كافة الجهات، موضحة أن ذلك متوقف على مدى جاهزية الجهات الأخرى في الإطار الميكنة الرقمية.
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