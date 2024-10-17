استشهاد 9 فلسطينيين بمخيم المغازي
استُشهد تسعة فلسطينيين، بينهم أطفال، اليوم الخميس، إثر قصف العدو الصهيوني على مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا في مخيم المغازي، ما أدى إلى ارتقاء تسعة مواطنين بينهم أطفال ونساء.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يشن العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر.
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