ردا على دوت الخليج.. رشا عبد العال: 45% زيادة في الإيرادات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفعت بنسبة تجاوزت 45%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق له.

وأضافت عبد العال ردا على سؤال دوت الخليج على هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر المصلحة بالعاصمة الإدارية، أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تستهدف تبسيط الإقرارت الضريبية وخفض عدد صفحاتها.

ونوهت أن ذلك يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن الممولين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية.