مال وأعمال

ردا على دوت الخليج.. رشا عبد العال: 45% زيادة في الإيرادات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ردا على دوت الخليج.. رشا عبد العال: 45% زيادة في الإيرادات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفعت بنسبة تجاوزت 45%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق له.

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وأضافت عبد العال ردا على سؤال دوت الخليج على هامش مؤتمر صحفي عقد بمقر المصلحة بالعاصمة الإدارية، أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تستهدف تبسيط الإقرارت الضريبية وخفض عدد صفحاتها.

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ونوهت أن ذلك يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن الممولين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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