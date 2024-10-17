السعودية تعلن صدور قرار توطين أربع مهن صحية

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - العربية.نت_ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، وبالشراكة مع وزارة الصحة عن صدور قرارات رفع نسب التوطين لأربع مهن صحيّة في القطاع الخاص، التي تشمل مهنة الأشعة بنسبة 65%، ومهنة المختبرات الطبية بنسبة 70%، ومهنة التغذية العلاجية بنسبة 80%، ومهنة العلاج الطبيعي بنسبة 80%.

وتأتي هذا القرارات ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة أنَّ آلية تطبيق القرارات عبر مرحلتين، إذ تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من إصدار القرارات، في تاريخ 1446/10/19هـ الموافق 2025/04/17م؛ حيث تطبق القرارات على جميع منشآت المدن الرئيسة: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر)، والمنشآت العملاقة والكبيرة في باقي المناطق، وفقا لـ “واس”.

وستنطلق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرارات، في تاريخ 1447/4/25هـ الموافق 2025/10/17م؛ وتطبق القرارات على جميع المنشآت بمناطق المملكة.

وتمثل قرارات رفع نسب توطين المهن الصحية المتمثلة في (المختبرات الطبية-الأشعة-التغذية العلاجية-العلاج الطبيعي) استمرارًا للقرارات السابقة لتوطين المهن الصحية؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والشابات من فرص العمل.

كما يهدف القرار إلى تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي من الحصول على فرص وظيفية نوعية وجاذبة في جميع مناطق المملكة, حيث ستتولى وزارة الصحة الإشراف على متابعة التنفيذ بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصصات المهن الصحية.

وستستفيد منشآت القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والتي تشتمل على: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددةً على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.