العالم اليوم - فيديو.. رفع العلم الإسرائيلي في عيتا الشعب بجنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - بثت القناة 12 الإسرائيلية لقطات لما قالت إنه رفع للعلم الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، في الوقت الذي قال فيه النائب عن حزب الله في البرلمان حسن فضل الله إن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من السيطرة على أي قرية لبنانية.

تفصيلا، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه أحكم سيطرته على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وفي محاولة لتأكيد تصريح الجيش الإسرائيلي، بثت القناة 12 الإسرائيلية مشاهد لرفع للعلم الإسرائيلي فوق خزان مياه في عيتا الشعب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش سيطر على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان ورفع العلم الإسرائيلي.

غارة تستهدف محيط مدينة صور

واليوم الخميس، استهدفت غارة محيط مدينة صور في جنوب لبنان، وفق ما أظهرت مشاهد حية بثتها وكالة فرانس برس، بعد وقت قصير من إنذار اسرائيلي بإخلاء مبنى ومحيطه في منطقة الحوش.

وأظهرت مشاهد لفرانس برس سحابة دخان ضخمة تصاعدت من الموقع المستهدف في الحوش.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في وقت لاحق شن الطيران الإسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة جنوب شرق صور.

حزب الله اختار مواصلة النضال

من ناحية ثانية، قال النائب عن حزب الله في البرلمان حسن فضل الله، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من السيطرة على أي قرية لبنانية.

وأضاف فضل الله أن حزب الله اختار مواصلة النضال بكل الوسائل، مشيرا إلى أن قيادة الحزب تنسق بعناية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وقال فضل الله "نحن في مرحلة جديدة من الحرب على لبنان.. ونطالب بوقف إطلاق النار".

ورفض فضل الله تأكيد أو نفي أنباء عن أسر حزب الله لجنود إسرائيليين، وقال إن أي تطورات سيتم الإعلان عنها رسميا.