انت الأن تتابع خبر تعرف على موعد وخطوات الاستعلام عن استحقاق الطالب للمكافآت بالسعودية 1446 هـ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى إعداد أجيال قادرة على حمل الراية وتقود الأمة إلى مستقبل مشرق زاهر من خلال تدريبهم وتأهيلهم تأهيل جيد وتزويدهم بالخبرات والمعارف من خلال تحفيزهم بالطرق المختلفة ومنها منحهم مكافآت وحوافز، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بمواعيد صرف مكافآت الطلاب في السعودية 1446 هـ وكيفية الاستعلام عن هذه الاستحقاقات.

مواعيد صرف مكافآت الطلاب في السعودية 1446

نسلط الضوء في هذه الأسطر على قرار وزارة التعليم السعودية بصرف مكافآت الطلاب كما يلي:

يحصل الطلاب على مكافأة شهر ربيع الآخر يوم السبت 23 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق يوم 26 أكتوبر 2024.

وبخصوص مكافآة شهر نوفمبر يتم صرفها يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024.

وبالنسبة لمكافآة شهر سبتمبر يتم صرفها يوم 26 سبتمبر الموافق يوم 25 من شهر جمادى الثاني.

ويتم صرف مكافآة يناير في يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025.

خطوات الاستعلام عن استحقاق الطالب للمكافآت 2024 عبر نظام نور

للاستعلام عن استحقاق المكافآت هناك عدة خطوات يتم إتخاذها نشير إليها في السطور التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور من هنا.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم السري.

تأتي الخطوة التالية في النقر على أيقونة المكافآت والإعلانات ثم مسيرات المكافآت.

وأخيرا يتم كتابة البيانات المطلوبة منها السجل المدني وتحديد الشهر المراد الاستعلام عنه ثم النقر على زر بحث وتظهر كافة التفاصيل التي تتعلق بالاستحقاق.

الشروط اللازمة للحصول علي مكافآت الطلاب 1446

للحصول على المكافآت هناك عدة شروط لا بد من توافرها نسلط عليها الضوء في الأسطر التالية:-

يقتصر التقديم على مواطني المملكة مع ضرورة أن يكون الطالب مقيد بإحدى المدارس/ الجامعات الحكومية بالسعودية.

أن يكون الطالب ملتزم ومنتظم في الحضور.

يتمتع بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم وعدم تورطه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

تطابق الدخل الشهري للأسرة مع الحدود التي تسمح لهم بالحصول على الدعم.

وفي الختام نكون قد أشرنا إلى خطوات الاستعلام عن استحقاق الطالب للمكافآت 2024 عبر نظام نور مع الإشارة إلى الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا الدعم وموعد الحصول عليه