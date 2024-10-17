انت الأن تتابع خبر لو سلك مواعين هيبقا حرير!!.. طريقة عمل كيراتين منزلي طبيعي لفرد الشعر ويجعله ناعم مثل الحرير.. لو شعرك خشن خلاص لقيتلك الحل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل الكرياتين الطبيعي في المنزل من الحلول الفعالة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد باستخدام مكونات طبيعية وآمنة ويتميز الكرياتين الطبيعي بقدرته على تغذية الشعر وتقويته، مما يمنحه مظهر ناعم ولامع دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية ضارة من خلال خطوات بسيطة كما يمكن تحضير هذا الكرياتين بمواد متوفرة في المنزل للحصول على شعر ناعم وصحي.

مكونات تحضير الكرياتين الطبيعي للشعر

إليك طريقة تحضير كرياتين طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وآمنة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد في البداية من الضروري تحضير المكونات التالية:

2 موزة ناضجة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

1 بيضة اختياري

خطوات تحضير ماسك الكيرياتين الطبيعي

فور التعرف على المكونات الأساسية لوصفة الكرياتين الطبيعي، عليك اتباع الخطوات التالية لتحضيره: