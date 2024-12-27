انت الأن تتابع خبر لفطور مميز ولذيذ بنكهة عالية المذاق .. إليك بان كيك الزنجبيل لوجبة إفطار شهية أو سناكس خفيف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر بان كيك الزنجبيل وصفة مميزة سواء وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة على مدار اليوم، ويجمع هذا البان كيك بين المكونات الصحية مثل الشوفان ودقيق القمح الأسمر، مما يجعله خياراً غذائياً مليئاً بالألياف والطاقة، وتعتبر هذه الوصفة مفضلة لمحبي الحلويات الصحية،
مقادير بان كيك الزنجبيل
- 1 كوب ونصف من الحليب السائل.
- 2 بيض.
- 2 ملعقة كبيرة من دبس السكر.
- ½ كوب من الطحين الأبيض.
- ½ كوب من الشوفان.
- 2 ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر.
- ¾ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ½ كوب من دقيق القمح الأسمر.
- رشة ملح حسب الرغبة.
طريقة تحضير بان كيك الزنجبيل
- في وعاء كبير، امزج الطحين الأبيض ودقيق القمح الأسمر مع الشوفان.
- أضف البايكنغ باودر، الزنجبيل المطحون، السكر، ورشة الملح.
- قم بتقليب المكونات الجافة جيداً باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى تتوزع المكونات بالتساوي.
- في وعاء آخر، اكسر البيض وأضف إليه الحليب السائل ودبس السكر.
- اخفق المكونات باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي حتى تتجانس تماماً ويتكون خليط ناعم.
- قم بإضافة الخليط السائل تدريجياً إلى المكونات الجافة مع التحريك المستمر باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا.
- استمر في التقليب حتى تحصل على خليط متجانس وخالٍ من التكتلات.
- إذا كان الخليط سميكاً جداً، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الحليب لتخفيفه.
- سخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنها بطبقة خفيفة من الزيت أو الزبدة.
- تأكد من أن المقلاة أصبحت ساخنة قبل صب الخليط.
- باستخدام مغرفة، اسكب مقداراً مناسباً من الخليط في وسط المقلاة.
- اترك البان كيك يطهى لمدة 2-3 دقائق، أو حتى تبدأ الفقاعات بالظهور على سطحه ويصبح الجزء السفلي ذهبي اللون.
- اقلب البان كيك بحرص باستخدام ملعقة مسطحة، واتركه يطهى لمدة دقيقة إضافية حتى ينضج تماماً.
- كرر العملية مع بقية الخليط.
- قم بترتيب قطع البان كيك في طبق التقديم.
- يمكنك تزيينها بالعسل الطبيعي، القليل من دبس السكر، أو رشة من الزنجبيل المطحون لمزيد من النكهة.
- قدمها مع الفواكه الطازجة أو كوب من القهوة الساخنة لإفطار مثالي.