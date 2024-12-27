انت الأن تتابع خبر لفطور مميز ولذيذ بنكهة عالية المذاق .. إليك بان كيك الزنجبيل لوجبة إفطار شهية أو سناكس خفيف والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر بان كيك الزنجبيل وصفة مميزة سواء وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة على مدار اليوم، ويجمع هذا البان كيك بين المكونات الصحية مثل الشوفان ودقيق القمح الأسمر، مما يجعله خياراً غذائياً مليئاً بالألياف والطاقة، وتعتبر هذه الوصفة مفضلة لمحبي الحلويات الصحية،

مقادير بان كيك الزنجبيل

1 كوب ونصف من الحليب السائل.

2 بيض.

2 ملعقة كبيرة من دبس السكر.

½ كوب من الطحين الأبيض.

½ كوب من الشوفان.

2 ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر.

¾ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

½ كوب من دقيق القمح الأسمر.

رشة ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير بان كيك الزنجبيل