بخاف على الناس منها.. زوج رحاب الجمل يتحدث عن علاقته بها

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهرت الفنانة رحاب الجمل وزوجها المنتج الفني تامر إبراهيم معًا لأول مرة، خلال حضورهم افتتاح أحد المولات الشهيرة.

وقالت رحاب الجمل في تصريحات تلفزيونية لها:" أول نظهر سوا بعد سنين كتير ودي أول مرة نطلع في لقاء مع بعض لأن تامر دايمََا بيحب يكون ورا الكاميرا ومحدش بيقابلنا مع بعض كتير".



وخلال اللقاء كشف تامر إبراهيم زوج رحاب الجمل عن علاقته بها قائلاََ: "أكيد بحبها وبغير عليها بس لما بتتجوز فنانة لازم تبقى عارف طبيعة شغلها"، لتقاطعه رحاب الجمل بأنه من الصناع وأساتذة المهنة قبل أن تكون هي فنانة مشهورة.

زوج رحاب الجمل يكشف تفاصيل حياتهم



وتابع تامر عن حبه لاختيار رحاب الجمل لأدوار الشر قائلاََ: "مبقاش عندي غيرة لأن هي بتعمل شر وشاطرة فالناس خايفة منها".



وكشفت رحاب الجمل خلال اللقاء بعض من تفاصيل حياتهم الشخصية وقالت "زوجي خجول جداََ ومبيحبش الظهور كتير والحمدلله مافيش بيننا مشاكل وقدرنا يكون في تفاهم كبير بيننا ويمكن أول سنتين في الجواز بس اللي وصلنا ان مافيش مشاكل الحمدلله ان كل مرة حد فينا بيلم الدنيا وبيتفهم وجهة نظر الآخر".

آخر أعمال رحاب الجمل

يذكر أنه يعرض لرحاب الجمل الآن مسلسل "برغم القانون" والذي يلاقي نجاحاََ كبيراََ في الشارع المصري

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.