«عشبة نازله من السما عليك عدل»...تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها لا تتجاهلها بعد اليوم!!؟

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رياض - احمد صلاح - يمكن أن تساعد بعض الأعشاب في تخفيف آلام المفاصل والتحكم في التهاب المفاصل إلى جانب التمارين والتغييرات الغذائية إليك قائمة بالأعشاب المفيدة وفي هذا المقال سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج اهم فوائد هذه العشبة.

أعشاب لتخفيف آلام المفاصل

1. الصبار

– الخصائص: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

– الفائدة: الجل الموجود في الصبار يحتوي على مادة الأنثراكينون التي تساعد في تخفيف التهاب المفاصل.

2. الكركم

– المكون الرئيسي: الكركمين.

– الخصائص: يمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

-الفائدة: يساهم في تقليل الالتهابات والألم.

3. الزعتر

– الخصائص: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

– الفائدة: يساعد في تخفيف الأعراض الالتهابية.

4. الزنجبيل

– الخصائص: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.

– الفائدة: يقمع الجزيئات الالتهابية مثل الليكوترين، ويقلل من تصنيع البروستاجلاندين الذي يسبب الألم.

5. الثوم

– المركب النشط: ثنائي كبريتيد الديليل.

– الخصائص: مركب مضاد للالتهابات.

– الفائدة يقلل من تأثيرات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.

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