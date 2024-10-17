خاص| مجدي عبيد يكشف آخر تطورات حالته الصحية: "كل اللي يجيبه ربنا كويس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان مجدي عبيد في الآونة الأخيرة لأزمة صحية مفاجأة، حيث أصيب بجلطة في القلب مما ترتب على آثره خوضه لعملية تركيب دعامات وبالون في القلب.

وكشف مجدي عبيد فى تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج الفني”، عن تطورات حالته الصحية بعد خوضه لعملية جراحية، قائلًا:"الحمد لله بخير ونعمة وكل اللي يجيبه ربنا كويس

وكان قد كشف الفنان مجدي عبيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطورات حالته الصحية بعد تركيب دعامات وبالون في القلب.

وكتب مجدي عبيد قائلًا: "بناء على أوامر الدكتور اللي عمل العملية في مبرة مصر القديمة يوم الخميس 10أكتوبر بالبقاء في المنزل وعدم التحرك أو بذل أي مجهود لمدة ما بين 20 يوما وشهر، حتى يتم تثبيت ما سُمى البالونة الدوائية، حيث جرى تركيب دعامة دوائية.. ودعامة عادية.. وبالونة دوائية و2 بالونة عادية.. وتسليك الشرايين.. باختصار قال لي الدكتور لأنه عضلة القلب ضعيفة جدًا.. فصعب وفيه خطورة نعملك عملية قلب مفتوح.. وما فعلناه لك بديل لعملية القلب المفتوح".

وتابع: “نصحني الأطباء باتباع التعليمات الخاصة بالراحة التامة، وعدم الانفعال ومراعاة النظام الغذائي والعلاج بشكل مُنتظم، والتعامل مع حالتي معاملة ما بعد عملية القلب المفتوح لمدة مابين 20 يوما إلى شهر، ولأني مُحاصر من تعليمات الطبيب.. وأسرتي اللي بيتعبوا جدا معايا كلما ذهبت إلى المستشفى.. لهم الشكر كل الشكر”.

وأردف: “فلقد قدمت اعتذار عن حضوري لجنة المشاهدة لاختيار العروض التي تشارك في الدورة 16 لمهرجان مركز الرواد.. التي تحمل هذا العام اسم صديقي المرحوم عادل أنور وحرماني قهريا.. وقصريا.. مشاركة الزملاء مبدعي هذا العرس الذي يقدم كل عام وأشارك فيه إما بالمشاهدة أو لجنة تحكيم أو لجنة مشاهدة.. وهذا التكليف المشرف لي وتمت موافقتي عليه خلال الشهر الماضي”.

واختتم مجدي عبيد حديثه، قائلًا: “لذا أقدم شديد الاعتذار لكل الزملاء المبدعين في هذا المهرجان، والقائمين عليه، وأوعدهم بمشيئة الله أن أشاركهم فرحتهم بعروض المهرجان.. واعتذر وبشدة لكل الزملاء لو كنت سببت لهم ربكة”.