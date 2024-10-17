عاجل.. وفاة والد الفنان مصطفى هريدي

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلن الفنان مصطفى هريدي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة والده منذ ساعات مشيرًا إلى مكان العزاء.

موعد ومكان العزاء

وقال مصطفى هريدي:"توفى إلى رحمه الله تعالى أبويا الغالي الحاج/عبداللطيف هريدي الله يرحمه ويغفر اليه ويسكنه فسيح جناته، وصلاه الجنازه بمسجد مصطفي محمود المهندسين، بعد صلاه الضهر وإنا لله وإن اليه راجعون".

مصطفى هريدي ينشر دعاء للشفاء



وسبق ونشر مصطفى أمس دعاء للشفاء من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا:"اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنك على كل شيء قدير

‏اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك، أن تشفي كل مريض أتعبه المرض والسهر وتمده بالصحة والعافية، اللهم اشفي من يتألم مرضًا ويبكي وجعًا، اللهم انت الشافي المعافي اشف يارب.

اللهم آمين يارب العالمين".

آخر أعمال مصطفى هريدي:



وجدير بالذكر ان آخر أعمال مصطفى هريدي هو مسلسل "طير بينا يا قلبي" وشاركه البطولة كلًا من ريم مصطفى، بسمه، دنيا ماهر، محسن محيى الدين، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى.

قصة مسلسل طير بينا يا قلبي

وتدور قصة مسلسل "طير بينا ياقلبي" حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في اطار اجتماعى كوميدي