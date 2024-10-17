العالم اليوم - أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 21% في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 21% في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - كشف بنك بوبيان، الخميس، عن تحقيق صافي أرباح قدرها 23.917 مليون دينار كويتي (78.03 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمبلغ 19.827 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 21 بالمئة.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ 73.527 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 61.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وعزا البيان هذا الارتفاع إلى زيادة في صافي إيرادات التمويل بمبلغ 20.1 مليون دينار والانخفاض في مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 10.9 مليون دينار.

وأشار بنك بوبيان في المقابل إلى زيادة في المصروفات التشغيلية بلغت 11.4 مليون دينار وزيادة 4.3 مليون دينار في الضرائب الخارجية.