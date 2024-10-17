نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية الفنون تصدر عددين جديدين من مجلة "الفن المعاصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة وزارة الثقافة للارتقاء بحركة النشر وإتاحة المعرفة، أصدرت أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، عددين جديدين في مجلد واحد من مجلة "الفن المعاصر"، وهي مجلة فصلية علمية محكمة.

مدحت الكاشف يكشف عن عنوان العدد الجديد

صرح الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف، مدير تحرير المجلة، أن العنوان الذي تحمله المجلة في هذا العدد هو "غواص في بحر النغم"، وهو اسم البرنامج الإذاعي الشهير للموسيقار عمار الشريعي.

وأضاف أن البرنامج كان بمثابة مدرسة تعلمنا فيها كيفية تذوق الموسيقى والاستمتاع بها، مشيرًا إلى أن الشريعي يعد علامة مميزة في تاريخ الموسيقى.

مجموعة دراسات عن الموسيقى في العدد الجديد

وأوضح الكاشف أن العدد الحالي يحتوي على مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تعيد لنا الأسس العلمية لتعلم الموسيقى وتذوقها، مما يعزز المعرفة الموسيقية بأسلوب أكاديمي.

غادة جبارة تعلن عن خطط للنشر الإلكتروني

من جانب آخر، أكدت الأستاذة الدكتورة غادة جبارة أن مجلة "الفن المعاصر" تعتبر جزءًا مهمًا في رحلة الأكاديمية نحو الجودة.

كما أعلنت أنه سيتم قريبًا نشر المجلة إلكترونيًا وبالعديد من اللغات، مما يتيح لها الانتشار دوليًا خارج حدود الوطن، في خطوة تهدف إلى تصنيف المجلة للنشر الدولي.