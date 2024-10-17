شبانة: محمد رمضان يضع نظاما جديدا لعقود لاعبي النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن دراسة محمد رمضان المدير الرياضى للنادي الأهلي إلغاء نظام الفئات في عقود ورواتب اللاعبين.

شبانة: محمد رمضان يضع نظاما جديدا لعقود اللاعبين

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن رمضان يرى أن نظام تقسيم اللاعبين إلى فئات غير مناسب للعمل به حاليا".

وأردف: "كما أنه يرى أن هذا النظام بحاجة للتطوير، ويرغب يتقييم اللاعبين ماديا وفقا للمستوى الفني فقط بعيدا عن مسألة السن وعدد السنوات التي أمضاها اللاعب داخل النادي".