عبير صبري تثير حماس الجمهور في الحلقة السابعة من "مطعم الحبايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "مطعم الحبايب" الظهور الأول للفنانة عبير صبري، حيث أثارت إعجاب الجمهور بأدائها المميز.

ظهور مميز للفنانة عبير صبري

في مشهد يحمل أبعادًا درامية، أطلت عبير دون أن تتحدث، بل اكتفت بالنظر بحنين إلى أجواء مولد أم العواجز، مما أضفى عمقًا على شخصيتها.

لحظة غامضة بين الشخصيات



خلال تلك اللحظات، كان أبو المجد، الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، وزميله سامي مغاوري، يلفظان اسم "زينب" بتعجب ودهشة، وعلى الرغم من اهتمامهما، بدا أن عبير صبري، في حالة من السحر، لم تلتفت إليهما.

هذا المشهد يعد تمهيدًا لبداية مغامرة جديدة في المسلسل، مما يثير الفضول حول تطورات القصة.

مسلسل "مطعم الحبايب" كوميديا جديدة بحبكة درامية



يُعتبر "مطعم الحبايب" تجربة درامية جديدة تجمع بين الكوميديا والعمق الإنساني، حيث يشارك في بطولته عدد من النجوم مثل أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، ومحمود البزاوي.

المسلسل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، ومن إخراج عصام عبد الحميد.

عدد حلقات المسلسل وعرضه



يتألف مسلسل "مطعم الحبايب" من 12 حلقة، ويتم عرض ثلاث حلقات أسبوعيًا عبر منصة شاهد، مما يجعل المشاهدين في انتظار دائم لتطورات الأحداث والمغامرات التي ستحملها الحلقات القادمة.