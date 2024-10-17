استشهاد 22 وإصابة العشرات في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بجباليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - استُشهد 22 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن الاحتلال قصف بعد ظهر اليوم الخميس مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشارت إلى النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.

نقل بعض الشهداء والجرحى إلى مستشفى كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة

ولفتت إلى أن بعض الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفى كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقية في المدرسة المستهدفة، كما أن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين في ظل الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال لليوم الـ13 على التوالي.

ولفتت وسائل إعلام أخرى، إلى أنه تم نقل الضحايا على عربات تجرها حيوانات أو مركبات مدنية من موقع القنبلة، ووصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، وهم على أرضية قسم الطوارئ.

وكان 3 مواطنين على الأقل قد استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم الخميس، في قصف الاحتلال لخيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

رئيس أونروا يحذر من خطر المجاعة في شمال غزة

وتفرض إسرائيل حصار مدمر وشامل منذ 13 يومًا، على شمال القطاع وخاصة في جباليا بهدف فصل الشمال عن القطاع، ويتم استهداف أي حركة أو تنقل في المنطقة.

وقد حذر رئيس أونروا أمس الأربعاء من خطر المجاعة في شمال غزة، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أن إسرائيل تلقت تحذيرا لتحسين تسليم المساعدات إلى المنطقة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني في مؤتمر صحفي في برلين "هناك خطر حقيقي اليوم... أن ندخل في وضع حيث المجاعة أو سوء التغذية الحاد هو للأسف مرة أخرى احتمال"، مشيرا إلى الشتاء القادم وضعف أنظمة المناعة لدى سكان غزة.

ورسم "لازاريني" صورة قاتمة للوضع الإنساني في غزة، قائلا إنه "أصبح نوعا من الأرض القاحلة، والتي أود أن أقول أنها غير صالحة للعيش تقريبا".

وفيما يتعلق بتسليم المساعدات إلى غزة، قال إنه "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية لم يكن هناك قافلة تدخل إلى الشمال باستثناء أمس، مضيفا لدينا انخفاض كبير في القوافل في الجنوب بمتوسط ​​خمسين إلى ستين فقط لمليوني شخص، في حين نقدر أن العدد المطلوب أعلى بكثير".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42،438 مواطنا، وإصابة 99،246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.