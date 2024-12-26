وكيل وزارة الإعلام الكويتى: إطلاق «دليل المحتوى الإعلامي»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - - محيسن: الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها للمشاركة في تحسين وتقويم مسار المحتوى الإعلامي

- حماية الجمهور عن طريق وجود محتوى إعلامي متزن لا يخالف عادات وتقاليد المجتمع الكويتي

أطلقت وزارة الإعلام (دليل المحتوى الإعلامي) الذي يعدّ دليلا إرشاديا يعنى بالمحتوى الإعلامي المقدم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وقال وكيل الوزارة الدكتور ناصر محيسن لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، إن إطلاق (دليل المحتوى الإعلامي) جاء بناء على توجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وبمشاركة من جهات أكاديمية وإعلامية وكتاب محتوى.

وأضاف أن المحتوى الإعلامي حاليا أصبح له تأثير حيوي على قيم وثقافة وسلوك المشاهد وسط تعدد المنصات الإعلامية والفضائية، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام تعمل من خلال استراتيجيتها للمشاركة في تحسين وتقويم مسار المحتوى الإعلامي.

وأوضح أن الدليل يشمل سبع قضايا أهمها الهوية الوطنية والأسرة لما لهما من أثر بالغ في تماسك المجتمع وإيصال صورة صحيحة تعكس أصالة المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن أهداف الدليل ذات قيمة كبيرة ومن أبرزها غرس حب الوطن وتعزيز الهوية الوطنية كذلك إبراز الدور الحضاري والريادي للدولة.

وذكر أن دليل المحتوى الإعلامي يحتوي على محاور مهمة مثل الهوية الوطنية وإبراز التراث الكويتي واللهجة الكويتية والأسرة فهي لبنة ونواة المجتمع والتعليم وكذلك التكافل الاجتماعي إضافة إلى محور السلوك البيئي وبيئة العمل.

وبين أن المشاهد للأعمال الفنية يلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك مجموعة من الإشكاليات والمغالطات التي تعرض من خلال بعض الأعمال الفنية ومن هذه الإشكاليات غياب الهوية الوطنية وتهميش الأسرة الكويتية، مؤكدا أن (دليل المحتوى الإعلامي) يهدف إلى حماية الجمهور عن طريق وجود محتوى إعلامي متزن لا يخالف عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وقال الدكتور محيسن إن (دليل المحتوى الإعلامي) يحدد الأهداف الموضوعة له والفئات المستهدفة من مؤسسات أو أفراد، مشددا على أن المحتوى الإعلامي المتزن الذي يعالج القضايا ويبرز سمعة الدولة والأسرة بالشكل الذي يليق بها سيكسب ثقة الجمهور والعكس صحيح.

وأفاد بأن (دليل المحتوى الإعلامي) جاء لزيادة مساحة الحرية ويحتوي على حزمة من المقترحات والأفكار التي تثري المحتوى الإعلامي وتحقيق التكامل، مبينا أن وزارة الإعلام تسعى إلى نشر دليل المحتوى الإعلامي على نطاق أوسع وضمان تطبيقه بشكل صحيح سواء على مستوى المؤسسات وشركات الإنتاج الفني أو الأفراد.

وأعرب وكيل وزارة الإعلام عن التطلع لأن يكون (دليل المحتوى الإعلامي) مرجعا لكل كاتب محتوى ولكل مؤسسة وفرد إعلامي، مشيرا إلى أن تحديث الدليل متاح للجميع عن طريق موقع وزارة الإعلام.