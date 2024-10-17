نعرض لكم الان تفاصيل خبر بطاقة إنتاجية 100 الف طن سنويا.. وزير الصناعة يفتتح خطين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - دوت الخليج_ افتتح المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عدد 2 خط إنتاج جديد للأجبان بمصنع بيتي التابع لمجموعة المراعي، بحضور عبد الرحمن الدهاس نائب سفير المملكة العربية السعودية في مصر، والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، وعبد الله البدر الرئيس التنفيذي لمجموعة المراعى العالمية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن سعادته بتواجده في الاحتفال بتدشين عدد 2 خط إنتاج جديد لإنتاج الأجبان في مصنع بيتي التابع لمجموعة المراعى بطاقة إنتاجية 100الف طن سنوياً، وافتتاح خطوط الانتاج الجديدة بعد أيام قليلة من الإعلان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء إفتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل.

وقال الوزير أن القائمة تضم أكثر المنتجات التي يتم إستيرادها منذ عام 2014 حتى عام 2023 والتي كان من ضمنها الأجبان المتنوعة التي كلفت الدولة خلال هذه الفترة مايقرب من 1.2 مليار دولار، مما يدل على إننا قد بدأنا العمل منذ عدة أشهر (منذ 3/ 7 / 2024 ).

وقال “قمنا بزيارات متعددة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية والجلود والأدوات المنزلية والنسيج وصناعات المعدات الهندسية، تشجيعاً لتوطين الصناعات المختلفة”.

وأكد وزير الصناعة أهمية ماتقوم بإنتاجه الشركة من مواد أغذية أساسية وضرورية في حياة المواطن المصرى مثل الألبان والأجبان، حيث تنتج شركة بيتى أكثر من 100 منتج بطاقة إنتاجية (220 مليون لتر ألبان و230 مليون لتر عصائر و85 مليون كيلو جرام زبادى)، بحجم إستثمارات يبلغ 6 مليار جنيه.

وقال الوزير “تبلغ نسبة المكون المحلى 70% ويصل حجم الصادرات إلى 35 مليون دولار سنوياً، ومستهدف أن يصل إلى 50 مليون دولار عام 2024، وقد أدخلت الشركة عدد 6 خطوط إنتاج خلال عامي 2202و 2023 ليصبح إجمالي عدد خطوط الإنتاج شاملاً خطى الإنتاج الجديدين الذى تم إفتتاحهما اليوم 28 خط إنتاج، فضلاً عن ماتوفره الشركة من فرص عمل تصل إلى 5550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 100 مزرعة تنتج سنويا 200 ألف طن ألبان”.

وأضاف أن المصنع يقوم ووفقاً لتوجهات الدولة بتشغيل محطة للطاقة الشمسية بطاقة 7,6 ميجاوات وهى أكبر شركة تعتمد على محطة للطاقة الشمسية في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر باستثمار قدره 5 مليون دولار.

ولفت إلى توفير الألواح الشمسية من 20% إلى 30% من استهلاك الطاقة بالمصنع، بالإضافة إلى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بطاقة 3200 متر مكعب/يوم .

وأشار وزير الصناعة والنقل إلى الحرص على المشاركة في افتتاح خطوط إنتاج جديدة بالمصنع.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، بهدف توفير احتياجات السوق المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما يأتي هذا الإحتفال في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفقًا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.

وأضاف الوزير أنه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030)، والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.

ولفت إلى أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد اهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على عدد (7) محاور رئيسية كالآتي المحور الأول: ويشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، من خلال جذب المستثمرين (مصريين/عرب /أجانب),

ويرتكز المحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -…)، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية )، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير,

ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لإستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

ويشتمل المحور الرابع على الإهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق.

والمحور الخامس يشمل التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030 حيث أن العدد الحالي 3.5 مليون عامل.

ويرتكز المحور السادس على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

ويتضمن المحور السابع مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع لرفع مستوى جودة المنتج المحلى وأيضاً رفع الوعى عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والإقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والإستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياة الصرف الصناعى .

وأكد وزير الصناعة والنقل حرص الوزارة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وثمن الوزير الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصنع بيتي التابع لشركة المراعي لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل الغذاء الأخضر.

وتوجه وزير الصناعة بالشكر والتقدير للمسئولين في شركة المراعي على جهودهم في دعم صناعة الأغذية وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنيًا لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، بما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.

ولفت الوزير إلى حتمية وجود محطة تدريبية بداخل مصنع شركة بيتي تتولي عملية التدريب العام والتخصصي للطلاب الجدد الراغبين بالعمل في المصنع.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة على أتم الاستعداد لتوفير مركز التدريب للمصنع بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية.

وفي ختام كلمته عاهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بالعمل على مدار الساعة وزيارة المصانع باستمرار، وافتتاح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة، ووضع حجر الأساس لمصانع أخرى إلى أن تنتهي القائمة التي تم إعلانها يوم السبت الماضي خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل .

وتابع: “لا نستورد إلا ما لا يمكن إنتاجه في مصر وسنعمل على إنتاج الاحتياجات المحلية بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات”.