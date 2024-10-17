العالم اليوم - أسواق المنطقة تتراجع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

انتم الان تتابعون خبر أسواق المنطقة تتراجع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 05:28 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري، وذلك وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط.

وتعرضت الأسواق في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على إيران ردا على ضربة صاروخية شنتها طهران في الأول من أكتوبر.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله اليوم الخميس إن موسكو تحذر إسرائيل من "مجرد التفكير" في توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مع خسارة سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 1.8 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 2.9 بالمئة.

وقالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الخميس إن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في أغسطس لأدنى مستوى لها في عام.

وهبط سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.4 بالمئة.

ولم تطرأ تغيرات كبيرة على أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، مع ترقب المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وبيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتفاصيل خطة التحفيز الصينية.

وانخفض مؤشر دبي 0.6 بالمئة، كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

واختتم المؤشر القطري التعاملات اليوم على استقرار مع تراجع سهم البنك التجاري القطري 2.2 بالمئة بعد أن سجل زيادة قدرها 2.6 بالمئة فقط في صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وخارج منطقة الخليج اختتم مؤشر الأسهم القيادية في مصر التداول على انخفاض 1.3 بالمئة مع هبوط سهم الشركة الشرقية للدخان 6.3 بالمئة.