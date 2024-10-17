الدولار قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعاً

الدولار قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعاًاستقر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى له في 11 أسبوعًا مقابل سلة من العملات، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار الأسترالي بعد أن تجاوزت أرقام التوظيف التوقعات للشهر السادس.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن مؤشر الدولار استقر في أحدث التداولات عند 103.47، بعد أن سجل ذروة عند 103.60 في الجلسة السابقة، بينما استقر اليوان في البر الرئيسي عند 7.1179 للدولار، وزاد في أحدث تداولاته الخارجية 0.14 في المائة ليصل إلى 7.1261 مقابل الدولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.66 في المائة إلى 0.6710 دولار بعدما أظهرت البيانات أن صافي الوظائف في أستراليا قد ارتفع بمقدار 64100 وظيفة في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 25 ألف وظيفة، في حين ظل معدل البطالة ثابتًا.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.03 في المائة عند 1.2995 دولار، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في شهرين الذي سجله يوم أمس الأربعاء بسبب بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع.

ولم يشهد اليورو تغيرًا يذكر ليجري تداوله عند 1.0864 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، فيما زاد الدولار النيوزلندي 0.28 في المائة إلى 0.6074 دولار.