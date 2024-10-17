الذهب يرتفع قرب مستويات تاريخية
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس لتحوم قرب مستويات قياسية بدعم من التوقعات بقيام بنوك مركزية كبرى باتخاذ قرارات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الأمريكية، للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2682.14 دولار للأوقية (الأونصة).. وكانت الأسعار قد وصلت، أمس الأربعاء، إلى 2685.16، وهو مستوى يقل قليلا عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر، وبلغ 2685.42 دولار، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2697.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1005.00 دولار، وربح البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1028.72 دولار .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع قرب مستويات تاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.