انعقاد الدورة 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 10:32 صباحاً - تختتم اليوم أعمال الدورة (35) لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة على المستوي الوزاري تحت شعار "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود"، والذي عقد بجدة - المملكة العربية السعودية خلال الفترة من13- 17 أكتوبر 2024، بحضور عدد من وزراء البيئة العرب وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

والقى سعادة السفير الدكتور/ على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، أشاد فيها باهتمام الدول العربية بقضايا البيئة بأبعادها المختلفة وبالنشاط الملحوظ للدول العربية في استضافة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ في الدورتين السابعة والعشرون والثامنة والعشرون اللتان عقدتا في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وما نتج عنهما من مبادرات إيجابية شهد لها العالم، واستضافة المملكة العربية السعودية للدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمزمع عقدها في ديسمبر القادم.

وقد سبق الاجتماع الوزاري اجتماع لجنة البيئة العربية والذي ناقش العديد من الموضوعات والتحديات البيئية التي تواجه الدول العربية، والتي من بينها التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ، الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، الوضع البيئي للدول العربية التي تعاني من كوارث بيئية، وقد صدرت العديد من القرارات حول مختلف القضايا والموضوعات والتي سوف تعمل الأمانة العامة على متابعة تنفيذها من خلال الأمانة الفنية للمجلس.

وتناول المجلس أيضاً الإعلان عن اختيار مدينة "الرياض" عاصمة البيئة العربية لعامي 2024-2026، هذا وستقوم المدينة الفائزة بوضع برامج خاصة للتعريف بالبرامج والأنشطة البيئية لعاصمة البيئة العربية.