«عشبة من الاعشاب الخارقه نازله من السما علينا عدل».... تقضي على السعال والزكام بلحظات..تعرفوا عليها واحرصوا عليها!!!؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر اليانسون نبات عشبي معروفا منذ العصور القديمة في الطب البديل حيث يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض بما في ذلك الكحة يحتوي اليانسون على مركبات مفيدة مثل الأنيثول، الميثانول، والفينولات، التي تسهم في تحسين الصحة العامة.

فوائد اليانسون للكحه

1. تقليل الالتهاب:- يحتوي الأنيثول على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف الالتهاب في الجهاز التنفسي وبالتالي تقليل السعال.

2. إذابة البلغم: يعتبر الميثانول فعالا في تذويب البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي مما يسهل خروجه ويخفف من حدة الكحة.

3. مكافحة البكتيريا: تساعد الفينولات في القضاء على البكتيريا والفطريات التي قد تسبب التهابات الجهاز التنفسي، مما يساهم في تقليل السعال.

كيفية استخدام اليانسون للكحة

يمكن استخدام اليانسون بعدة طرق فعالة:

– شاي اليانسون:- يمكن تحضير شاي اليانسون بغلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء لمدة 10 دقائق يمكن إضافة العسل لتحسين الطعم وزيادة الفوائد.

– مشروب ساخن:- تغلى بذور اليانسون مع الماء، وتضاف ملعقة صغيرة من العسل للحصول على مشروب مهدئ.

– زيوت عطرية: يمكن استخدام زيوت اليانسون عن طريق دهن الصدر بها أو استنشاق أبخرتها لتخفيف الاحتقان.

احتياطات استخدام اليانسون