العالم اليوم - ممر آمن ومكافأة.. لابيد يدعو إلى اغتنام مقتل السنوار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 05:28 مساءً - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إن على إسرائيل اغتنام فرصة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، للتحرك بشأن المختطفين الإسرائيليين.

واعتبر لابيد أن على "إسرائيل أن تغتنم الفرصة للتحرك بشكل حاسم في ما يتعلق بالمختطفين". وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية: "علينا السعي للتوصل إلى اتفاق شامل وأن نقدم مكافآت وممرا آمنا لمن يجلب لنا الرهائن". وأكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية مقتل يحيى السنوار أثناء عملية للجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الواقعة حدثت خلال عملية برية دقيقة في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وقتلت خلالها القوات الإسرائيلية ثلاثة مسلحين وأخذت جثثهم". كما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لجثة السنوار بعد تأكيد مقتله في الاشتباكات في رفح.

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