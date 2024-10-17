نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس برشلونة يكشف قيمة العرض الخرافي المرفوض لضم لامين يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، رفضه عرضًا كبيرًا من أحد الأندية للتعاقد مع الموهوب لامين يامال وذلك في الفترة الأخيرة.

لابورتا: رفضنا عرضًا بـ250 مليون يورو مقابل يامين

قال رئيس برشلونة خوان لابورتا، في تصريحه اليوم الخميس: "تلقينا عرضًا بقيمة 250 مليون يورو لضم لامين يامال ورفضناه".

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” تعليقًا على تصريح لابورتا، إن العرض كان قبل فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث أراد باريس سان جيرمان ضم لامين يامال.

جدير بالذكر إن لامين يامال بات أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة برشلونة، بعد أن أثبت نفسه وموهبته أمام الجميع خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا وأيضًا فريقه.