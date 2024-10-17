نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 12 عامًا من طرحه.. فيلم المصلحة يتصدر محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم فيلم المصلحة للنجمين أحمد عز وأحمد السقا تريند محركات البحث، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من الفيلم "سلام الباشا وهو ماشي" بسبب اب قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك يعلن به فسخ خطوبه ابنته.

وعلى الفور قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الفيديو عبر حساباتهم الشخصية مبدين إعجابهم بطريقة الأب في التعبير عن الخبر مما جعل الفيلم يتصدر التريند بعد 12 عامًا من طرحه.



تفاصيل فيلم المصلحة:

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أحمد عز، صلاح عبدالله، محمد فراج، زينة، كندة علوش، أحمد السعدني، وغيرهم.

وفي سياق آخر يعيش أحمد عز حالة من النشاط الفني حيث من المقرر أن ينتهي من تصوير فيلمه "فرقة الموت" في منتصف شهر نوفمبر المقبل ليكون جاهز للعرض مطلع العام القادم.



تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد نادر جلال والذي يشارك فيه كل من منة شلبي، أمينة خليل، محمود حميدة، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور وآخرين.



آخر أعمال أحمد السقا



يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا هو فيلم السرب وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولي، كرمت النجم أحمد السقا فى ختام دورته الـ14، التي تحمل اسمه، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.