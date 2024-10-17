بعد طرح البرومو الرسمي.. تعرف على موعد عرض فيلم آل شنب

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت شركة سينرجي عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، البرومو الرسمي لـ فيلم آل شنب، بطولة الفنانة ليلى علوي، وأسماء جلال ولبلبة، تمهيدًا لعرضه نهاية شهر أكتوبر الجاري.

موعد عرض فيلم آل شنب

وعلقت شركة سينرجي علي البرومو الرسمي لـ فيلم آل شنب: الإعلان الرسمي لـ فيلم آل شنب، والعرض يوم 31 أكتوبر الجاري، في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

تفاصيل برومو فيلم آل شنب

وبدأ البرومو التشويقي لـ فيلم آل شنب بجلوس 4 شقيقات، وهم ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر، وأسماء جلال، تجمعهم مواقف ومفارقات كوميدية، لتناول وجبة الغذاء، فيرسل لهم بيومي فؤاد رسالة صوتية عبر تطبيق الواتساب، ويقول فيها: محدش هيجي يسلم عليا ويجبلي أكل، لـ تتفاجأ بطلات العمل بأن شقيقهم مازال على قيد الحياة.

أبطال فيلم آل شنب

يضم فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

قصة فيلم آل شنب

تدور قصة فيلم آل الشنب حول شخصية نيللي التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود العائلة الكبيرة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن.

أحدث أعمال ليلي علوي

ويذكر ان الفنانة ليلي علوي تنتظر عرض فيلم المستريحة وهو أحدث أعمالها ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى خلاله بشخصية شاهيناز وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها