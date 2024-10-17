أحمد جودة - القاهرة - هنا الزاهد تتألق في باريس بإطلالة أنيقة وجذابة

هنا الزاهد تتألق في باريس بإطلالة أنيقة وجذابة.. تستمر الفنانة هنا الزاهد في إبهار متابعيها بأحدث إطلالاتها التي تجمع بين الأنوثة والأناقة، ما جعلها محط أنظار الجميع.

هنا الزاهد تتألق في باريس بإطلالة أنيقة وجذابة

في أحدث ظهور لها في باريس، لفتت الزاهد الأنظار بفستان أسود أنيق، حيث نسقت معه حقيبة وحذاء بكعب عالٍ، مما أضاف لمسة من الفخامة إلى إطلالتها.

تُعرف هنا باختياراتها الجريئة والمميزة، التي تعكس أناقتها وجمالها، من خلال الملابس والفساتين التي تبرز قوامها الرشيق. تفضل غالبًا الأسلوب البسيط في أزيائها، سواء كانت لفساتين السهرة أو الإطلالات اليومية، مما يعكس ذوقها الرفيع.

على الصعيد الجمالي، تميزت هنا باعتماد مكياج ناعم بألوان هادئة، تاركة خصلات شعرها تنسدل برقة على كتفيها، مما يزيد من جاذبيتها.