أحمد زاهر يستقبل العزاء في خالته مساء اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد زاهر لاستقبال عزاء خالته السيدة سهير مصطفى رياض، الذي سيقام مساء اليوم الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة خالة أحمد زاهر

وقد أعلن أحمد زاهر عن وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله خالتي العزيزة السيدة سهير مصطفى رياض.. الرجاء الدعاء لها بالرحمة".

أحدث أعمال أحمد زاهر

في سياق آخر، يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر كان مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي.

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، حيث نالت شخصية صلاح التي قدمها زاهر إعجاب الجمهور، مما ساهم في حصوله على عدة جوائز هذا العام.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

دارت أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" حول مجموعة من الشخصيات المميزة، ويشارك في بطولته كل من مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهرى، سامي مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، وهدير عبد الناصر. المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.