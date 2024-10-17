عاجل.. الزمالك يعلن صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع البورتريكي كايل فيناليس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

فيناليس يدعم سلة الزمالك

ويمتلك صاحب الـ32 عامًا سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له اللعب في الدوري الروسي والفرنسي والليتواني، وكانت أخر تجاربه في الدوري البورتريكي.

وجاء التعاقد مع كايل فيناليس بعد دراسة العديد من السير الذاتية، باختيار وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بالتنسيق مع طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بالقلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع الأمريكي كايل فيناليس، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.