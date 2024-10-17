مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد وسط أجواء متوترة

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أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى بؤرة الأضواء مجددا، وذلك بعد اسبوع مضطرب ذكرت فيه وسائل الإعلام السويدية أن قائد المنتخب الفرنسي كان موضع تحقيق يتعلق بحالة اغتصاب عقب زيارته إلى السويد.

مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد الإسباني وسط أجواء متوترة

ورفض الفريق القانوني للاعب الفرنسي كل تلك التقارير بوصفها مزيفة.

وبعدما تدرب مع زملائه في فريق ريال مدريد،نشر مبابي مقطع فيديو له وهو يسجل أهدافا وعلق عليه قائلا: "نواصل العمل تحيا مدريد.”

ومن المتوقع أن يشارك النجم البالغ من العمر 25 عاما مع ريال مدريد حينما يحل ضيفا على سيلتا فيجو بعد غدا السبت بالدوري الإسباني.

ويواجه مبابي أول أزمة حقيقية في مسيرته الكروية الرائعة، وذلك بعد تقارير عن تحقيق في حالة اغتصاب في العاصمة السويدية، حيث توجه إليها لعدة أيام خلال فترة الراحة التي حصل عليها من ناديه ومنتخب بلاده.

وذكرت وسائل إعلام سويدية، دون الاستناد لمصادر، أن مبابي كان موضع تحقيق، ووصف ممثلوا اللاعب التقارير بهذا الشأن بأنها مزيفة وغير حقيقية.

وأصدر ممثلوا الادعاء في السويد بيانا مقتضبا أول أمس الثلاثاء، ذكروا فيه أنه تم رفع التقرير إلى الشرطة دون ذكر اسم أي مشتبه به.