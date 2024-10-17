نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يكشف عن أحدث أعماله الفنية القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسن الرداد عن أعماله الفنية القادمة، وذلك خلال لقائه مع قناة فوشيا على يوتيوب، قائلًا: المسلسل الذى يجمعنى بـ إيمى لسه فى بداية التحضيرات، وسنبدأ تصويره قريبًا، ومازلنا ندرس فكرة ظهور ابننا فى العمل، وحاولت إقناع إيمى بتلك الفكرة مسبقًا.

حديث حسن الرداد عن أعماله الفنية القادمة

وتابع حسن الرداد: هناك أكثر من مشروع درامى أحضر له، وحاليًا بحضر لفيلم جديد عن رواية طه الغريب، من إنتاج أحمد السبكى.

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن ناحية أخرى، يستعد كلا من حسن الرداد وإيمى سمير غانم بمسلسل جديد فى رمضان 2025 بعنوان مش هو ولا هى، والمقرر عرضه فى رمضان 2025، ومكون من 15 حلقة، بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إنتاج أحمد السبكي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية والاتفاق مع مخرجه من أجل تحديد الموعد النهائي لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال حسن الرداد

وكان آخر أعمال حسن الرداد هو مشاركته في مسلسل محارب، بشخصية عزيز وهو شاب صعيدي يعمل سائق ميكروباص، ويمر بالعديد من الأزمات في حياته مع تتابع الأحداث ويحاول حلها، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

أعمال جمعت حسن الرداد وايمي سمير غانم

شارك الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في العديد من الأعمال هو فيلم "زنقة ستات"، الذي تم إنتاجه عام 2015، ومسلسل "حق ميت" الذي تم عرضه عام 2015، مسلسل "عزمي وأشجان" الذي تم عرضه في عام 2018،فيلم "عشان خارجين"، الذي تم إنتاجه عام 2016، فيلم " بلوموندو"، الذي تم إنتاجه في عام 2023.