بسبب "موضوع عائلي".. رانيا يوسف تستبدل لون شعرها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة شاهد عبر حسابها علي موقع إنستجرام، عن مشاركه رانيا يوسف للموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي".

رانيا يوسف تغير لون شعرها

ونشر فيديو لوجه كرتوني ملصق على وجه رانيا يوسف لمحاولة تشويق الجمهور لتخمين النجمة الجديدة، وفي الصورة التالية ظهرت رانيا يوسف بوجهها بشعر كستنائي، وهي من المرات القليلة التي تستغنى فيها عن شعرها الأسود الطويل.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

يضم مسلسل "موضوع عائلي" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة مسلسل موضوع عائلي

تدور قصة مسلسل “موضوع عائلي” حول إبراهيم رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة هادئة ومستهترة نوعًا ما بعد وفاة زوجته ليلى قبل عشرين عامًا واتخذ قرارا بعدم الزواج مرة أخرى، وتنقلب حياته رأسا على عقب حتي تظهر ابنته ليلى ليتفاجأ بأن لديه ابنه لتذهب للعيش معه.

أحدث أعمال رانيا يوسف

من ناحية أخرى، تنشغل رانيا يوسف في تصوير مسلسل "روج أسود" مع داليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

تشارك رانيا يوسف في مسلسل بعنوان فوبيا من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل سوسن بدر ونرمين الفقي، ومسلسل جريمة منتصف الليل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ملك قورة، وميار الغيطي، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

آخر أعمال رانيا يوسف

وكان آخر أعمال رانيا يوسف أغنية جديدة بعنوان "ليك"، في أولي أعمالها الغنائية، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والمنصات الرقمية.