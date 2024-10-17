وزير الاستثمار: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر بحجم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:16 مساءً - محمد أحمد_ التقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بنائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكي، بحضور مسؤولين من الجانبين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار زيارة الوزير للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد الخطيب أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية، والتي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، مترافقة بحزمة دعم مالي واستثماري من الاتحاد الأوروبي لمصر.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، ما يمثل 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.

وناقش الجانبان عدة قضايا فنية تتعلق بتسهيل صادرات مصر إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في مجالات الحاصلات الزراعية والحديد والصلب.

كما استعرض الوزير جهود مصر لتسريع عمليات الإفراج الجمركي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأوروبية تمثل حوالي 32% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن مصر حافظت على موقعها كأكبر وجهة للاستثمارات الأفريقية لعام 2023، للسنة الثانية على التوالي، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 46.1 مليار دولار في القطاعات غير البترولية.