المشاط: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتمويل من الصناديق…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:11 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أكدت دكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية جاء بتمويلات من الصناديق العربية.

وقالت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، إنها وقعت اتفاقية مع شركة سكاتك على هامش مؤتمر هامبرج للاستدامة بتمويلات من الحكومة الألمانية لتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأضافت وزيرة التخطيط: “أن قوة مصر الفترة الماضية في قدراتها على حشد تمويلات للقطاع الخاص من مؤسسات دولية مطلعة على إصلاحات مصر “.

وتابعت: “أن ذلك يعد مصدر قوة لجذب الاستثمارات التي تحتاج إلى تمويلات يمكن الحصول عليها من بنوك تجارية بسعر فائدة مرتفع أو بنوك تنمية تربط مصر بها علاقات جيدة ما يؤدي إلى خفض تكاليف الاستثمار داخل مصر.