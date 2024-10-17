السكة الحديد تفصل سائق قطار لتعاطيه المخدرات وتحيله للنيابة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - أصدرت هيئة السكة الحديد، منذ قليل بيانا أكدت فيه أن قطاع الموارد البشرية بالتعاون مع كل من "مصلحة الطب الشرعي" و"المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" شكلوا لجنة فحص مخدرات مفاجئة بمعهد تدريب وردان وأثناء إجراء التحاليل إتضح وجود حاله إيجابيه لتعاطي المخدرات (مخدر الحشيش) لقائد قطار الإسكندرية، وتم إخطار المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، وكذلك نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والعرض علي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تم التأكيد بالتحفظ على المذكور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

وأوضحت الهيئة أن ذلك بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى لقائه مع قيادات الهيئة ومجموعة كبيرة من قائدى القطارات يوم الاثنين الماضى، والذى أكد فيه أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل مخطئ أو متهاون فى حق المواطنين والهيئة وأن أي موظف سيثبت تعاطيه للمواد المخدره من تحاليل اول عينه يتعرض (للسجن والفصل والغرامة).

وفى السياق، عقد اجتماع بحضور نائب رئيس مجلس الإداره لقطاع الموارد البشرية ورئيس الإدارة المركزيه لشئون رئاسة هيئة السكة الحديد، وجميع المتدربين والطلاب والسائقين والعمال بالمعهد ، وبحضور "السائق" المذكور ، حيث تم التأكيد على تحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى واقعة سرقة مهمات من المعهد وكذلك تم فصله لتعاطيه المخدرات ، كما تم التأكيد أن تلك العناصر الفاسده يجب أن يتم استئصالها من الهيئة وتطبيق أقصى العقوبة علي كل من متعاطي للمخدرات او سارق او مهمل في واجبات تجاه الهيئة وتطبيق القانون (الفصل، السجن ، الغرامة ) وهو ما تم تطبيقة علي السائق المتهم.