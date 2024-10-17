بحضور رئيس الجامعة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة العظام بكلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - في إطار النشاط العلمي الكبير الذي يشهده قطاع كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط بدعم كبير وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باعتباره أكبر القطاعات الطبية على مستوي العالم؛ يفتتح اليوم الخميس فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط؛ والذي يتناول الجديد والحديث في مجالات جراحات العظام التخصصية الدقيقة، والمنعقد بمدينة الغردقة؛ صرح بذلك الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط رئيس المؤتمر.

وقال أبو عميرة: إن المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط يتضمن ما يقرب من 125 بحثًا علميًّا محكمًا يتم مناقشتهم على مدار الجلسات العلمية للمؤتمر والبالغ عددها 25 جلسة علمية، بمشاركة خبراء أجانب من أمريكا وأوروبا وعديد من الدول العربية الشقيقة.

وأشار الدكتور إبراهيم أبو عميرة إلى أن من أبرز الحضور في المؤتمر الخبير الفرنسي البروفسير جين مارك جوشيه، رائد جراحات العظام وعلاج التشوهات بفرنسا، والبروفيسير ألكسندر كريانكو، رائد جراحات العظام والتشوهات الإيطالي، والبروفيسير فرديدريكو بوفي، رائد جراحات العظام والتشوهات الإيطالي رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى نجوارده بميلانوا إيطاليا، والبروفيسور مايكل أشميت، خبير جراحات العظام بألمانيا، والبروفيسور طازيو تالمونتي، خبير جراحات العظام الإيطالي، والبروفيسور هلال بليتشي، خبير جراحات العظام التركي، والبروفيسور ريد بوسينيكولاس، رئيس الجمعية الأمريكية لجراحات عظام الأطفال، والبروفيسور ارديلاا حليم، أستاذة جراحات العظام بالجامعة الإسلامية العالمية بكوالالمبور، والبروفيسور إسماعيل بولنت خبير جراحات التركي، والبروفيسور هارون الرشيد، خبير جراحات العظام بباكستان، والدكتور صلاح الصيفي، استشاري جراحة العظام الكويتي، والدكتورة هبة بنت حسن، استشاري جراحة العظام ببني غازي ليبيا، والدكتور مشير الزيدي، استشاري جراحة العظام بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة راندا الدغيلي، استشاري جراحة العظام بليبيا، والدكتور أحمد الشيخي، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى الجلاء ببني غازي ليبيا، الدكتور سالم المبسوط، استشاري جراحة العظام بني غازي، الدكتور أحمد بو عيسى، استشاري جراحة العظام بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أبو عميرة أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتضمن كل ما هو جديد وحديث في كل مجالات جراحات العظام، والمتضمنة جراحات عظام الأطفال والتشوهات وجراحات أورام العظام وجراحات العمود الفقري والمفاصل ومناظير العظام والجراحات الميكروسكوبية، وذلك من خلال التعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية.

وأضاف ابو عميرة أن المؤتمر الدولي الخامس لقسم جراحة العظام بطب الأزهر بأسيوط، بجانب مشاركة خبراء جراحات العظام من مختلف أنحاء العالم يشارك به أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط، إضافة إلى أساتذة العظام بكليات الطب بالجامعات المصرية، وأطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة المصرية، والتأمين الصحي.

مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الخامس يتعرض لأحدث الطرق العلاجية والجراحية في مجال جراحات العظام، إضافة إلى عرض للحالات النادرة في التخصصات الدقيقة، بجانب إيجاد السبل والحلول العلمية المناسبة لحل هذه المشكلات التي تواجه هذه الحالات، هذا ويأتي تنظيم المؤتمر الدولي الخامس، تأكيدًا للدور الريادي الذي تقوم به جامعة الأزهر في مجال الكليات العملية والتطبيقية وخدمة البحث العلمي، وإيجاد حلول عملية لمشاكل صحية يعاني منها أفراد المجتمع.

جدير بالذكر أنه سبق تنظيم المؤتمر عقد عديد من ورش العمل التدريبية التي شارك بها شباب الأطباء؛ تأكيدا وتفعيلا للتعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات بين أساتذة الطب وشباب الأطباء، بجانب ذلك تم تنظيم قافلة طبية على هامش المؤتمر تم خلالها علاج عديد من الحالات المرضية وإجراء عديد من العمليات الجراحية الدقيقة بمشاركة الخبراء الأجانب من مختلف أنحاء العالم.