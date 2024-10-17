القومى للمرأة بكفر الشيخ يفتتح معرض الصناعات الحرفية واليدوية بنادي الخالدين بمركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - فى اطار المبادرة الرئاسية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان شارك فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ فى معرض الصناعات الحرفية واليدوية بنادي الخالدين بمركز كفرالشيخ، والذى تم افتتاحه من قبل المحافظ اللواء دكتور علاء عبد المعطي

وأكدت الدكتورة امانى شاكر مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ ان المجلس قد شارك فى المعرض بالمنتجات والصناعات اليدوية والحرفية والغذائية المتنوعة التى تتضمن السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز والخزف، وشنط الهاند ميد، والمفروشات والصناعات الغذائية والمخبوزات، مشيرة الى جودة المنتجات المعروضة التى تعكس الهوية الوطنية.

واكدت مقررة فرع المجلس بالمحافظة ان المجلس بمشروعاته المتتوعه يعمل على توفير فرص متعددة للتدريب والتأهيل، لدعم وتشجيع الصناعات الحرفية وتنمية الحرف اليدوية، بهدف تحسين جودة المنتج من خلال العديد من المبادرات والمعارض التي تنفذها الدولة لدعم المشروعات الحرفية والصناع والحرفيين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

و خلال الافتتاح اشاد السي المحافظ بالمعروضات ، مؤكدًا على دعم السيدات التي تعمل بالصناعات الحرفية واليدوية، وإقامة العديد من المعارض المجانية لتسويق منتجاتهن وصناعتهن بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى عمل حملات ترويجية مجانية لمنتجاتهن تشجيعًا لهن.