السفارة المصرية في بكين تنظم منتدى سياحي ترويجي في إطار زيارة وزير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - في إطار جهود السفارة المصرية في بكين لتعزيز التعاون السياحي بين مصر والصين، قامت السفارة بتنظيم منتدى سياحي ترويجي بحضور السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في إطار زيارته الرسمية إلى الصين، وبمشاركة عدد من ممثلي كبرى شركات السياحة الصينية وكذا عدد من وكالات الأنباء المحلية.

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد السيد/ عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، على عمق العلاقات المصرية-الصينية على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً في هذا الإطار إلى التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى الصين في مايو 2024، والتي تضمنت التوجيه بتعزيز التعاون في المجال السياحي، وكذا التبادلات الشعبية والثقافية بين البلدين، وإعلان القيادتين بأن عام 2024 "عام الشراكة المصرية الصينية" بمناسبة مرور عشرة سنوات على إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ولفت إلى أن زيارة السيد وزير السياحة والآثار إلى الصين في هذا التوقيت تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

هذا، وألقى السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الكلمة الرئيسية للمنتدى، حيث أشار خلالها إلى أهمية علاقات التعاون بين مصر والصين، لاسيما التعاون في مجال السياحة، معرباً عن تطلع الجانب المصري لزيادة وتيرة أعداد الأفواج السياحية المتبادلة بين مصر والصين للتعرف على حضارتي البلدين الصديقين، مُشيداً في هذا الإطار بالإقبال التاريخي الذي يشهده معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي القومي الذي تم افتتاحه في يوليو، ويستمر لمدة عام.

كما أكد السيد وزير السياحة والآثار على ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الصينية في مجال السياحة، وخاصة في قطاع بناء وإدارة الفنادق السياحية، مستعرضاً في هذا الصدد الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها مصر، مما يجعلها وجهة سياحية لمختلف أذواق السائحين من مختلف أنحاء العالم، وخاصةً السائح الصيني الذي يولي اهتماماً خاصاً للجوانب الثقافية والحضارية.