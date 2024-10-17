الأهلى يُنهي مرانه الأخير على ملعب التتش قبل السفر للإمارات استعدادًا للسوبر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - خاض فريق الأهلي مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري ، وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه المعاون على هامش المران.
وخاض لاعبو الفريق جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية ، ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.
وتضم قائمة الأهلي 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.