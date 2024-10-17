الأهلى يُنهي مرانه الأخير على ملعب التتش قبل السفر للإمارات استعدادًا للسوبر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - خاض فريق الأهلي مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم على ملعب ‏التتش قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري ، وانتظم لاعبو الأهلي الدوليين في تدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهم الدولية خلال فترة ‏الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية، كما عقد المدير الفني جلسة تنسيقية مع جهازه ‏المعاون على هامش المران.‏

وخاض لاعبو الفريق جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية ، ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ‏في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.‏

وتضم قائمة الأهلي 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.