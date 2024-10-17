العالم اليوم - فيديو.. هاليفي من مكان مقتل السنوار: أغلقنا الحساب

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. هاليفي من مكان مقتل السنوار: أغلقنا الحساب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - وصل رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى المكان الذي قتل فيه زعيم حركة حماس يحيي السنوار، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

ورافق هاليفي ورونين قائد المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة العمليات وقائد فرقة غزة. وقال هاليفي:"هذه مهنيتهم وهذا إصراركم - بعد سنة أغلقنا الحساب مع السنوار". وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه قتل يحيى السنوار قائد حركة حماس في عملية بجنوب قطاع غزة أمس الأربعاء. وأضاف البيان أنه "بعد استكمال عملية التعرف على الجثة، يمكن التأكيد على أنه تم تصفية يحيى السنوار".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. هاليفي من مكان مقتل السنوار: أغلقنا الحساب .. في رعاية الله وحفظة