العالم اليوم - فيديو.. احتفالات في شوارع إسرائيل بمقتل يحيى السنوار

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. احتفالات في شوارع إسرائيل بمقتل يحيى السنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج عدد من الإسرائيليين للاحتفال بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

وتجمع العشرات من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى للاحتفال، كما ظهرت مواكب سيارات تجوب الشوارع رافعة الأعلام الإسرئيلية، بعد التأكد من مقتل السنوار في جنوب قطاع غزة.

ويعتبر يحيى السنوار، المسؤول الأول عن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي جلب حربا مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها قرابة 43 ألف فلسطيني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رسميا مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في عملية للجيش بمدينة رفح جنوبي غزة.