ضاع عمرك وأنت متعرفهاش.. طريقة عبقرية لاستعادة الأرقام المحذوفة من الموبايل في دقيقة

انت الأن تتابع خبر ضاع عمرك وأنت متعرفهاش.. طريقة عبقرية لاستعادة الأرقام المحذوفة من الموبايل في دقيقه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا واجهت تجربة فقدان هاتفك أو سرقته، فقد تجد نفسك في موقف محير يتعلق باستعادة أرقام الهواتف أو جهات الاتصال المحذوفة، ولكن خبراء التقنية قد أكدوا بأن هناك طريقة سهلة وبسيطة ويمكن تنفيذها بخطوات سريعة تساعد في استعادة كافة الأرقام المفقودة أو المحذوفة.

استعادة أرقام الهواتف المفقودة أو المحذوفة

وفقًا لمركز المساعدة من جوجل، يمكنك استعادة جهات الاتصال على أجهزة الآيفون والأندرويد من خلال الخطوات التالية:

استعادة جهات الاتصال على الأندرويد

تعتمد فكرة هذه الطريقة على قيام الشخص بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهات الاتصال، يمكنك استعادتها بعد فقدان الهاتف أو استبداله عن طريق:

افتح تطبيق الإعدادات في جهازك.

انقر على Google، ثم اختر الإعداد والاستعادة، ثم استعادة جهات الاتصال.

اختر حساب Google الذي تريد استعادة جهات الاتصال منه.

حدد الهاتف الذي يحتوي على الأرقام التي ترغب في استعادتها.

قم بتفعيل شريحة SIM أو مساحة التخزين وفقًا للمصادر التي تريد نسخها.

انقر على استعادة وانتظر حتى تكتمل العملية.

سيتم استعادة جهات الاتصال التي لم تكن محفوظة سابقًا، وستتزامن مع حساب Google الحالي وجميع الأجهزة المرتبطة به.

لاستعادة جهات الاتصال من تطبيقات أخرى مثل Outlook أو WhatsApp، تحتاج إلى إعادة تثبيت تلك التطبيقات.

استعادة جهات الاتصال على الآيفون

إذا كنت تستخدم جهاز آيفون، يمكنك استعادة الأرقام المحذوفة من خلال النسخ الاحتياطي الذي قمت به مسبقًا باستخدام iTunes أو iCloud. إليك كيفية القيام بذلك: