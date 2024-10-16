تحذير خطير لمن يتصفح الهاتف في سريره!يُعَدّ التصفح المتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم عادة سيئة يسعى الكثيرون للتخلص منها، ولكن العلماء يحذرون الآن من أن استخدام الهاتف في السرير قد يضر أكثر من مجرد نمط النوم، بطرق لا يمكن تصوّرها.

ووفقاً لبحث برعاية MattressNextDay، قد يكون هاتفك يؤوي بكتيريا ضارة توجد عادة في فضلات الصراصير، بحسب "دايلي ميل".

وقد يؤدي التلامس مع هذه الجراثيم إلى ظهور طفح جلدي والتهاب رئوي وحتى تعفن الدم لدى الأفراد المعرضين للخطر.

والأسوأ من ذلك أن العلماء يحذرون من أن البيئة الدافئة والرطبة لسريرك هي "طبق بتري" مثالي لنمو وانتشار هذا العامل الممرض، وبهذا وجد الباحثون سبباً آخر لتجنب التمرير على هاتفك ليلاً، حيث كشفوا أن جهازك قد يكون مأوى للبكتيريا الموجودة عادة في براز الصراصير.

ومع قيام الشخص العادي بلمس هاتفه نحو 2617 مرة يومياً، ليس من المستغرب أن تصبح أجهزتنا ملاذاً للجراثيم بسرعة. فقد كشفت دراسات سابقة أن أزرار الهواتف الذكية قد تحتوي على كمية من البكتيريا تعادل 10 أضعاف تلك الموجودة على مقعد المرحاض. وللتعرف على أنواع البكتيريا التي قد تكون مختبئة في أجهزتنا، أخذ الباحثون مسحات من عشرة هواتف ذكية وعشر ساعات ذكية، ثم سُمح للبكتيريا بالنمو في المختبر لتحليل أنواعها.

وأظهرت النتائج أن الهواتف الذكية هي أكثر قطع التكنولوجيا تلوثاً، إذ تحتوي على بكتيريا أكثر مما وُجد في أماكن معروفة بتراكم الجراثيم مثل أجهزة التحكم عن بعد للتلفزيون. وكانت البكتيريا الأكثر شيوعاً التي تعيش على الهواتف والساعات وأجهزة Fitbits هي *Pseudomonas aeruginosa* (الزائفة الزنجارية)، وهي بكتيريا تُوجد عادة في براز الصراصير.

ويقول مارتن سيلي، خبير النوم والرئيس التنفيذي لشركة MattressNextDay: "تذكر أن سريرك يجب أن يكون ملاذا للراحة، وليس طبق بتري للبكتيريا الضارة المحتملة".

وعلى الرغم من أن Pseudomonas aeruginosa غير ضارة في معظم الحالات، إلا أنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة.

وفي المستشفيات، تُعتبر هذه البكتيريا السبب الرئيسي للعدوى بين المرضى الذين يعانون من سوء الصحة. كما تُعرف بمقاومتها للعلاج، ما يجعل من الصعب معالجة العدوى.

ولكن، هناك تدابير بسيطة يمكن اتخاذها للحد من مخاطر الإصابة، بما في ذلك تنظيف الهاتف بانتظام باستخدام مناديل كحولية أو مطهرات قوية للقضاء على أي بكتيريا قد تعيش على الأجهزة.