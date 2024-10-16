إلهام شاهين تكشف عن الشخصية التي كانت تتمنى تقديمها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت إلهام شاهين عن الشخصية التي كانت تتمنى تقديمها، وذلك على هامش حضورها مهرجان الأفلام القصيرة في أكاديمية الفنون.

إلهام شاهين كانت تحضر لتقديم شخصية حتشبسوت

وقالت إلهام: زمان كان نفسي أقدم كل شخصيات ملكات المصريين القدماء مثل الملكة حتشبسوت، حتى أبرز دور المرأة القوية، وبالفعل عرضت الفكرة على المخرج الراحل يوسف شاهين، ولكنه توفى بعدها والمشروع توقف، ونحن حاليًا لا نقدم أعمال تاريخية.

أحدث أعمال إلهام شاهين

ومن ناحية اخري، تشارك إلهام شاهين في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل سيد الناس مع عمرو سعد، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

كما تظهر إلهام شاهين ضيف شرف ضمن أحداث فيلم ري ستارت من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المقبل 2025، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، والفيلم من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين ومحمد رجب وأحمد حسام ميدو وشيماء سيف، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال إلهام شاهين هو مسلسل "الفريدو"، الذي يضم بطولة: "أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، روان الغابة، محسن صبري، سيف زهران، محمد السويسي، أمير شاهين، عابد عناني، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار".

قصة مسلسل "الفريدو"

ودارات احداث مسلسل "الفريدو" حول شخصية (فريد) الذي يجسد شخصيته أحمد فهمي ويثير دهشة الجميع طوال الوقت بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر (سوسو) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.